Voorstelling over diabetes in cultuurpunt Altena Ben Conaerts

02 november 2019

12u55 0 Kontich Met ‘Ons zoetje’ kan je op woensdag 13 november in het cultuurpunt Altena gaan kijken naar een voorstelling over diabetes.

In ‘Ons zoetje’ vertelt Eeklonaar Koen Dewulf over het leven met zijn 9-jarige zoon Korneel, die al meer acht jaar aan diabetes lijdt. Korneel en Koen zijn ondertussen heel wat diabetesavonturen verder en vaak gaat Koen getuigen over hoe om te gaan met diabetes. De verhalen begonnen te evolueren naar liedjes en anekdotes en uiteindelijk dus ook naar een avondvullende voorstelling. Daarvoor wordt Koen bijgestaan door gitarist Sven Bauwens.

“Met ‘Ons zoetje’ willen we diabetes bespreekbaar maken”, klinkt het. “Het is geen negatieve voorstelling, maar een actuele kijk op het leven.”

De voorstelling vindt plaats om 20 uur in de Altenakapel. Achteraf kan nagepraat worden met een hapje en drankje. De toegang is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Dat kan best voor 8 november via gezel@kontich.be of tel. 03 246 25 92.