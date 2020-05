Vondsten uit ijzertijd en klassieke oudheid ontdekt in Kontich-Kazerne Marc Ceulemans

14 mei 2020

10u06 1 Kontich Tijdens graafwerken in de Pronkenbergstaat in Kontich hebben archeologen sporen gevonden van een heiligdom uit de IJzertijd en een Romeins boerderijcomplex.

De opgravingen werden uitgevoerd door een team van archeologen, in het vooruitzicht van een toekomstig bouwproject. Het is niet de eerste maal dat er in deze omgeving archeologische vondsten werden ontdekt.

In de jaren ’90 heeft de AVRA (Antwerpse Vereniging Voor Romeinse Archeologie) op het ernaast gelegen perceel, op de Alfsberg, een heiligdom uit de IJzertijd en bewoningssporen uit de Romeinse periode opgegraven. Verderop gelegen werd zelfs een heus Romeins ‘vicus’ (boerderij) met tempel opgegraven waaruit blijkt dat Kontich een belangrijk centrum was tijdens de Romeinse periode.

“De opgraving aan de Pronkenbergstraat bracht greppels die een rechthoekig enclos vormen aan het licht dat te linken is aan het heiligdom uit de ijzertijd op de Alfsberg. Daarnaast werden nog losse ijzertijdsporen aangetroffen zoals kuilen en verschillende grachten. Ook hebben we vier grote paalkuilensporen gevonden uit de Romeinse periode die kunnen gereconstrueerd worden tot één groot gebouw. In deze kuilen werd Romeins gebruiksaardewerk aangetroffen. Uitzonderlijk is de vondst van een Romeinse akkerlaag aan de grens met de Pronkenbergstraat. Dit bevestigt het vermoeden dat op deze locatie een Romeins landbouwcomplex heeft bestaan”, geeft archeoloog Niels Janssen aan.

“Alle archeologische vondsten worden geregistreerd, gedocumenteerd en gedateerd, zodat we aan de hand van alle data een volledig verhaal kunnen brengen van wat zich hier tijdens de ijzertijd en Romeinse tijd in Kontich heeft afgespeeld”, zegt Niels Janssen

Burgemeester verheugd met de ontdekking

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is verheugd met de ontdekking. “Dat bewijst nogmaals dat Kontich een belangrijk centrum was voor de Romeinen. De opgraving aan de Pronkenbergstraat is belangrijk omdat ze meer inzicht verschaft in de vroegste geschiedenis van onze regio. De gemeente Kontich engageert zich dan ook om de resultaten van het onderzoek naar een breed publiek kenbaar te maken. De Erfgoedraad Kontich zal, in samenwerking met Streekvereniging Zuidrand, een lezing organiseren waarop alle geïnteresseerden welkom zijn”, kondigt burgemeester Seldeslachts aan.