Voetbalclub bouwt kantine om tot skihut voor Novemberfest Ben Conaerts

07 november 2019

18u37 0 Kontich Voetbalclub VDP Sport organiseert deze maand opnieuw haar Novemberfesten. De voetbalkantine werd daarvoor de voorbije dagen omgebouwd tot een sfeervolle après ski-hut.

Als oktober haar Oktoberfest heeft, waarom zou november dan geen Novemberfest verdienen? De vraag stellen is ze beantwoorden, vindt men bij voetbalclub VDP Sport. Daar start men deze maand al met de tweede editie van haar Novemberfest en zet men drie weken lang de cultuur van bier, muziek en gezelligheid in de kijker.

“Net als met de succesvolle editie van vorig jaar laten we niets aan het toeval over”, zegt voorzitter Chris Gernay. “We hebben onze voetbalkantine helemaal omgebouwd tot een sfeervolle après ski-hut, met veel hout en in de kleuren van het Oktoberfest: blauw en wit. Dat is niet alleen leuk voor onze eigen leden, ook de ploegen die bij ons komen voetballen zullen verrast zijn met het nieuwe decor. Verder serveren we halve liters en worsten met zuurkool en organiseren we op drie avonden deze maand een heus Tirolerfeestje. Iedereen is welkom om op te dagen in dirndl en lederhosen.” (lacht)

Het eerste feestje staat al gepland op vrijdag 8 november, met live muziek vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.