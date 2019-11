Vodden met chemisch product vatten vuur in berghok Toon Verheijen

11 november 2019

22u06

De hulpdiensten werden maandagavond opgeroepen voor een brand in de Dennenlaan in Kontich. Het ging om een brand in een berghok naast een woning. Enkele doeken met een chemisch product waren spontaan in brand gevlogen. Het ging mogelijk om een product dat gebruikt wordt om parketvloeren in te smeren. De schade bleef beperkt. Er vielen geen gewonden.