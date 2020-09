Vlaams Belang blaast verzamelen voor actie in Brussel Jasper van der Schoot

27 september 2020

13u53 1 Kontich Enkele honderden aanhangers van het Vlaams Belang verzamelden vanochtend op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De bedoeling was om samen naar Brussel te rijden en te gaan protesteren tegen de opkomende Vivaldi-coalitie. Ook op de Carpoolparking in Kontich wapperden talloze Vlaamse leeuwen uit ongenoegen tegen de regeringsonderhandelingen die volgens de aanwezigen niet Vlaams genoeg zijn. “Waarom gaan we eigenlijk nog stemmen?” was de meest gestelde vraag.

Wat verontrusting was vanochtend merkbaar op de gezichten van de Vlaams Belang-aanhangers op de Carpoolparking in Kontich. In aanloop naar hun vertrek richting Brussel liet de regen zich als ongenode gast even kort maar krachtig gelden. Gelukkig voor de betogers maakten de druppels al snel plaats voor een zonnetje en konden de zwart-gele vlaggen uitgerold worden.

Om iets over negen is de sfeer gelaten en heerst er vooral vrolijkheid en anticipatie op de parking. Toch is het algemene gemoed ernstig, want de aanwezigen zijn duidelijk ontevreden over de huidige regeringsonderhandelingen. “Het duurt te lang“, vertelt een ontstemde Bernard. “We zijn het beu dat er nu voor de tweede keer zo lang onderhandeld moet worden over een regeringsvorming. Ik zeg niet dat Vlaams Belang het sneller en beter zou doen, maar we zouden toch op zijn minst een kans moeten krijgen. Uiteindelijk krijgen nu de grootste verliezers van de verkiezingen weer de touwtjes in handen.”

Enrique Fans deelt zijn ongenoegen. “Ik ben hier vandaag omdat voor mij de limiet is bereikt. Vandaag komen 800.000 Vlamingen laten zien dat het zo niet verder kan. We hebben allemaal het gevoel dat de Vlamingen achteruit worden geduwd, zowel financieel als sociaal. Zo kan het echt niet langer”.

“We zijn geen racisten”

Ronald Van Den Broeck was naar eigen zeggen tot zijn dertigste een gepassioneerd socialist. Nu steunt hij met evenveel passie de andere kant van het politieke spectrum. “Toch zijn mijn algemene standpunten niet echt veel veranderd”, legt hij uit. “Ik wil enkel wat het beste is voor de gemiddelde Vlaming. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. Maar tegenwoordig voelen we ons soms vreemden in ons eigen land. We worden in de steek gelaten. Men regeert al zo lang met de traditionele partijen en er verandert gewoon niets. In mijn opinie is de Vivaldi-coalitie, toch vanuit democratisch oogpunt een nepregering, waarin de grootste partijen aan de kant worden geschoven.”

“Waarom proberen we het niet eens met het Vlaams Belang in de federale regering?”, oppert Ronald’s kameraad Eddy. “Wat er nu op tafel ligt met Vivaldi, daar heeft de kiezer niet voor gekozen. En de andere partijen hebben al vaker punten overgenomen van Vlaams Belang, vooral omtrent belastingsverlaging. Ook onze partij zal compromissen moeten sluiten, natuurlijk. Maar we willen gewoon een kans. We zijn echt geen racisten, hoewel we dat label makkelijk opgeplakt krijgen. Zoals Ronald zegt willen we gewoon het beste voor de kleine Vlaming.”

Koen Schoonbaert sluit zich aan bij Ronald en Eddy. “Tijdens de laatste verkiezingen stemden de Vlamingen massaal Vlaams. En in de plaats van een Vlaamse regering krijgen we nu een franstalige tsunami over ons heen. Dat is niet rechtvaardig. Natuurlijk moeten er akkoorden worden gesloten, dat begrijpt iedereen. Maar als politici het signaal van de kiezers negeren, komen wij uiteraard in actie.”

Het hardst werken, het meest betalen, maar niet meeregeren

Om tien voor tien vertrokken de actievoerders en masse naar Brussel. De samentroeping op de carpoolparking kadert in een veel grotere nationale actie van het Vlaams Belang tegen de Vivaldi-plannen. De partij wil naar eigen zeggen alles op alles zetten om dit drama te voorkomen. Voorzitter Tom Van Grieken liet in een persbericht al van zich horen. “De Vlaming stemt massaal Vlaams en rechts. De Vlaming werkt het hardst, betaalt de meeste belastingen en doet dit land draaien. En als gevolg worden de twee grootste partijen van Vlaanderen (en qua stemmen ook van België) uitgesloten om een uitgesproken linkse regering te vormen. On-aan-vaard-baar.”

Om 11.00u zouden de betogers bijeen zijn gekomen op de Heizel. Vanaf daar gingen ze demonstreren. Er kwamen toespraken van onder meer Tom Van Grieken en Dries Van Langenhove. Volgens de organisatie zou alles conform de coronamaatregelen verlopen.