Viva-SVV en Curieus zetten zich in voor onderzoek tegen Alzheimer en Dementie Marc Ceulemans

25 september 2020

Viva-SVV en Curieus Kontich (vrouwenbewegingen) organiseerden tijdens de zomervakantie een fotozoektocht door de gemeente. Er werden 224 brochures verkocht en er deden 30 kinderen mee. Deze zoektocht bracht 1.120 euro op, dat integraal gaat naar ‘VZW het Brein instituut’ Voor onderzoek voor Alzheimer en Dementie.

De inrichters overhandigden de cheque officieel aan professor Christine Van Broeckhoven(VIB en Universiteit Antwerpen), stichter van het instituut en op het terrein van dementie en alzheimer is ze wellicht het bekendste exportproduct van Vlaanderen. Haar werk krijgt dan ook veel internationale herkenning.

De winnaar bij de volwassene is Rafa Van Camp. Hij kreeg Kontich bonnen om te besteden bij de plaatselijke handelaars.

Bij de kinderen is Victor Verswyvel, kreeg een leren voetbal. En bij de kleinsten won Liene Faes, die trots een grote rode knuffel muis mocht ontvangen.

Ter ere van vader Jules Birchen

‘We hoorden alleen maar positieve commentaren. Het was niet evident om tijdens de corona de zoektocht te organiseren. We gingen ook bewust niet rond bij de plaatselijke handelaars voor prijzen omdat ze het moeilijk hebben gehad tijdens de lock-down. We waren blij verrast dat Depot Noord, ons contacteerde en nog enkele prijzen schonk. Verder zorgden Viva-SVV Kontich en Viva-SVV provincie Antwerpen en enkele leden voor de nodige prijzen” zegt Christel Birchen.

Zij nam het initiatief ter ere van haar vader Jules Birchen, die overleden is ten gevolge van dementie. Ook enkele leden van beide verenigingen werden of worden geconfronteerd met deze ziekte, al dan niet zelf of bij een partner, een ouder of een ander familielid.

De besturen van Viva-SVV en Curieus Kontich bedanken alle medewerkers, verkopers, van de zoektocht en wie enkele prijzen gaf . Iedereen die zijn antwoordformulier tijdig binnenbracht, kreeg een prijs.



“Maar onze acties zijn nog niet voorbij”, zegt Christel. Binnenkort kan je gehaakte sleutelhangers of troeteldiertjes kopen eveneens voor een goed doel….