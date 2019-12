Vitalski geeft lezing over beroemdste detective ter wereld Ben Conaerts

02 december 2019

02u06 0 Kontich Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman geven op dinsdag 3 november een literaire lezing over Sherlock Holmes en zijn schepper Arthur Conan Doyle.

Sherlock Holmes is hot. Er is het succes van de BBC-serie ‘Sherlock’ met Benedict Cumberbatch én een nieuwe vertaling van ‘De avonturen van Sherlock Holmes’. Redenen genoeg om de beroemdste detective ter wereld eens grondig onder de loep te nemen, vinden Vitalski en zijn geleerde kompanen Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman.

Tijdens een geanimeerde voorstelling verdiepen ze zich in het universum van Sherlock Holmes en schrijver Arthur Conan Doyle. Holmes is vooral bekend vanwege zijn intelligentie en zijn vermogen belangrijke conclusies te deduceren uit kleine, vaak schijnbaar onbelangrijke aanwijzingen. Een populaire mythe is dat de figuur van Sherlock Holmes de grondlegger was van een heel genre van moordmysteries.

De voorstelling vindt plaats om 20 uur in cultuurhuis Altena. Tickets kosten 8 euro en zijn te bestellen via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 31.