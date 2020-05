Vernieuwde Oude Spoorwegberm deels opengesteld, hoewel werken nog niet klaar zijn: “We komen tegemoet aan wandelaars” Ben Conaerts

01 mei 2020

16u12 0 Kontich De werken aan de oude spoorwegbedding tussen de Reepkenslei en de Kruisschanslei blijven maar aanslepen. Door de coronamaatregelen is het nieuwe fiets- en wandelpad nog steeds niet afgewerkt. Toch beslist het gemeentebestuur om de Oude Spoorwegberm nu al weer gedeeltelijk open te stellen. “Daarmee komen we tegemoet aan de mensen die hier willen wandelen”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Normaal had de oude spoorwegbedding tussen de Reepkenslei en de Kruisschanslei al terug in gebruik moeten zijn geweest. Uitgerekend nu, met het goede lenteweer en de coronamaatregelen, zou een wandeling in de vernieuwde Oude Spoorberm een welkome afwisseling zijn. Maar een samenloop van omstandigheden heeft daar echter anders over beslist. “Het enige wat de openstelling nog belemmert, is de afwerking van het nieuwe fiets- en wandelpad door een Nederlandse firma”, zegt schepen van Groenvoorziening Wim Claes (Open Vld). “Door de coronamaatregelen kunnen ze dit sluitstuk momenteel uitvoeren. Maar om aan de nood tegemoet te komen, hebben we in samenspraak met de aannemer beslist om de Oude Spoorweg toch deels open te stellen.”

Bijkomende signalisatie

“We merken dat heel wat mensen de werfhekken en de signalisatie negeren die er nu aanwezig zijn”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “We hebben er alle begrip voor dat mensen juist nu hier willen wandelen. Vermits het pad echter nog niet volledig voltooid is, kunnen en mogen we het niet officieel openstellen. Maar we hebben de risico’s goed ingeschat en vastgesteld dat er voor wandelaars in tegenstelling tot fietsers niet echt een probleem bestaat. Daarom zullen we de toegang enkel gedogen voor voetgangers, fietsers gebruiken het pad met de fiets aan de hand. Op moeilijke plaatsen brengen we bijkomende signalisatie of waarschuwingen aan om ongevallen te vermijden en ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen.”

Wet van Murphy

Wanneer het wandelpad voltooid zal worden, is momenteel koffiedik kijken. “Het is alsof de wet van Murphy ermee te maken heeft”, zucht Wim Claes. “Eerst kon de vooropgestelde deadline van eind december niet gehaald worden door meerwerken en weerverlet. Daarna ontstond er in een uiterst natte maand februari een nieuwe vertraging. Wanneer de fundering uiteindelijk voldoende droog bleek om de toplaag aan te brengen, gooide de coronacrisis de boel terug op slot. We hadden het uiteraard liever anders gezien. In deze moeilijke periode willen we gehoor geven aan de nood van de mensen om toch het gebied te kunnen gebruiken. Maar we vragen wel rekening te houden met de leefregels, zoals op de paden blijven en honden aan de leiband houden.”