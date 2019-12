Verlichte cyclocross voor iedereen Marc Ceulemans

17 december 2019

16u45 0

Op zaterdag 21 december om 19.30 uur organiseert RV Waarloos (Dorpsvereniging Waarloos) een cyclocross bij kunstlicht voor iedereen om en rond de terreinen van RV Waarloos, Ferdinand Maesstraat 95. Deze cross heeft hetzelfde concept als die in Diegem, behalve dat cross in Diegem enkel voor profs is.

“In 2016 hebben we voor het eerst onze kerstcross in avondcross omgedoopt. Maar ze zal nog wel in een speciale kerstsfeer gereden worden”, zegt Philippe Van den Bosch van RV Waarloos.

Het gaat dus louter een amateur-evenement, waaraan iedereen ook dames, die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Een helm dragen is verplicht. Het is aangewezen voor de veiligheid dat je als deelnemer verlichting voorziet op je fiets of helm.

Inschrijven kan vanaf 18 uur in zaal Het Berkenhof, waar ook het vertrek van de wedstrijd is.

Op de facebookpagina https://www.facebook.com/pg/CrossWaarloos/videos/?ref=page_internal, kan je enkele korte filmpjes bekijken van de vorige edities.