Vergeten pot op het vuur veroorzaakt kleine brand

CVDP

31 juli 2020

19u22 0 Kontich De brandweer moest vrijdagnamiddag ter plaatse komen voor een kleine brand in Kontich. Het vuur was snel geblust en er vielen geen slachtoffers.

De brandweer kreeg een melding binnen rond 16.30 uur. De brand vond plaats in een dakappartement in de Ooststatiestraat, net boven de woning van onze fotograaf van dienst. Die was dus meteen ter plaatse. “Het gaat om een accidentele brand. Een vergeten pot op het fornuis vatte even vuur”, vertelt Reiner Smets van Politiezone Hekla. “De bewoners van het pand werden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers en er is enkel rookschade.”



