Verdwijnpaal Ooststatiestraat terug in werking, maar met aangepaste uren Marc Ceulemans

07 augustus 2019

17u00 0 Kontich De veel besproken verdwijnpaal in de Ooststatiestraat was de voorbije maanden buiten werking gesteld, naar aanleiding van verschillende wegenwerken in de omgeving. Vanaf 2 september zal hij opnieuw functioneren, weliswaar met aangepaste uren.

“Aangezien de verdwijnpaal zorgt voor minder doorgaand autoverkeer door Kontich-Centrum, autoluwere fietsroutes en een vertraging van de instroom van wagens aan de rand van het dorpscentrum, wordt het principe van de verdwijnpaal door het schepencollege niet in vraag gesteld. Vooral omdat het aantal ongevallen met gekwetsten sterk gedaald is sinds het nieuwe circulatieplan, waarvan de verdwijnpaal een essentiële schakel vormt.

“De paal staat er ondertussen ruim twee jaar en is een hele tijd buiten werking geweest door de vele wegenwerken in het centrum. Nu die afgerond zijn, was dit het ideale moment om de verdwijnpaal opnieuw in werking te stellen, bij de start van het nieuwe schooljaar”, licht schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) toe. Open Vld juicht deze beslissing toe omdat één van hun verkiezingsbeloften hiermee wordt vervuld.

De verdwijnpaal zal tijdens de ochtendspits, zoals vroeger, naar boven staan tussen 7 en 9 uur van maandag tot vrijdag. Tijdens de avondspits wordt de regeling wel aangepast. De verdwijnpaal komt, zoals vroeger, steeds omhoog om 15.30 uur. Hij zal voortaan terug de grond in zakken om 18 uur. Een uur minder lang dan vroeger. Bovendien zal woensdag dezelfde regeling gehanteerd worden als op de andere weekdagen. “We wilden de regeling vooral eenduidiger maken. Het verschil tussen woensdag en de andere weekdagen zorgde voor onduidelijkheid. Alle weekdagen geldt dezelfde regeling. In het weekend blijft de paal steeds naar beneden”, verduidelijkt Willem Wevers.

Een laatste wijziging is dat de paal in juli en augustus helemaal buiten werking gesteld zal worden. “Iedereen merkt wel dat het opvallend veel rustiger is tijdens de zomervakantie en dat er van spitsuren in de praktijk geen sprake is in juli en augustus. Daarom kwamen we overeen met Open Vld om de verdwijnpaal uit te schakelen in die periode”, aldus Wevers.