Vandalen besmeuren skateterrein met olie. “Daders mogen boete en gepeperde rekening verwachten” Marc Ceulemans

31 juli 2019

15u39 7 Kontich In de nacht van dinsdag op woensdag besmeurden vandalen het skateterrein in Kontich met olie. De brandweer kwam woensdagochtend ter plaatse om het goedje zo goed als mogelijk weg te spoelen, zodat er opnieuw kan geskatet worden. Het skateterrein is nieuw sinds de zomer van 2018. Het bevindt zich op de sport- en recreatiezone De Nachtegaal.

Schepen van Jeugd, Willem Wevers (N-VA), begrijpt het niet. “Dit is echt niet te vatten. Dergelijk gedrag getuigt niet enkel van een totaal gebrek aan respect, maar ook van een onwaarschijnlijke domheid. Je brengt hiermee de gebruikers van het skateterrein, waar ook echt jonge kinderen bij zijn, in gevaar. Onaanvaardbaar is dat”, beklemtoont Wevers

Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse om vaststellingen te doen en een proces-verbaal op te stellen. Wevers hoopt dat de politie de dader(s) kan vatten: “Bij deze doe ik een oproep naar getuigen die mogelijk iets verdacht gezien hebben. Zij kunnen dit laten weten aan de lokale politie. Als de daders gevat worden, mogen ze zich verwachten aan een boete én een gepeperde rekening voor de opkuis en de gepresteerde uren van de brandweer. Dit kan echt niet door de beugel en dat moet duidelijk zijn voor iedereen”, benadrukt Wevers.