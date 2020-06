Vandalen besmeuren skatepark met turbobeton: “Daders mogen zich aan gepeperde rekening verwachten” Ben Conaerts

13 juni 2020

14u07 0 Kontich Het skatepark in Kontich is opnieuw het mikpunt geworden van vandalisme. Zaterdagochtend heeft de gemeente vastgesteld dat het park werd besmeurd met turbobeton.

Schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA) heeft geen begrip voor de dader of daders: “Zij verknoeien niet alleen een investering van om en bij de 100.000 euro belastinggeld, er waren ook heel veel kinderen, jongeren en volwassen van plan om te komen skaten of steppen en dat wordt nu dus onmogelijk gemaakt. Indien we de dader kunnen identificeren, mag die zich aan een gepeperde rekening en boete verwachten. Wie iets gezien heeft of weet wie hiervoor verantwoordelijk is, moet dit meteen laten weten aan de politie. Intussen maken twee mensen van de technische dienst het terrein zo snel mogelijk weer skateklaar. Hopelijk lukt dat vandaag (zaterdag, red.) nog.”

Het is niet de eerste keer dat het skatepark het mikpunt is van vandalisme. In juli vorig jaar werd het park ook al besmeurd met olie.