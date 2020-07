Vandalen beschadigden Vlaamse vlag van burgemeester: “Wie houdt zich hiermee bezig?” Ben Conaerts

16u35 0 Kontich De Vlaamse feestdag is voor Kontichs burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) geëindigd op een valse noot. Onbekenden beschadigden in de nacht van zaterdag op zondag de grote vlag die hij aan zijn voorgevel had opgehangen. “Ik betreur het dat niet ieders mening kan gerespecteerd worden.”

“Rond 2 uur ’s nachts werd mijn echtgenote plots wakker omdat ze een geluid hoorde”, doet de burgemeester het verhaal. “Even later hoorde ze ook enkele mensen weglopen. We stonden er verder niet bij stil, maar deze ochtend (zondagmorgen, red.) zag ik dan dat de Vlaamse vlag die ik aan mijn woning had gehangen, was kapot gescheurd en gestolen. Daarvan was dus waarschijnlijk het lawaai afkomstig dat mijn vrouw had opgeschrikt.”

Onveilig

“Ik vind het heel jammer dat er blijkbaar mensen zijn die andermans mening en overtuiging niet kunnen respecteren. Wie houdt zich hiermee bezig, vraag ik mij af. Het gaat natuurlijk slechts om een vlag, maar ik voel me toch wat onveilig nu dit is gebeurd. Het is toch een stukje van je privé die geschonden is. Maar ik wil onze politie hier niet mee bezwaren en dien voorlopig geen klacht in. Al kan dat nog veranderen als er een spoor van de daders zou opduiken.”

Iedereen die iets gemerkt heeft, kan dat laten weten aan de burgemeester via tel. 0474 24 38 90 of bart.seldeslachts@kontich.be.