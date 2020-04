Uitbaters van café De Wipschutter bedienen klanten met een bier- of wijnmand aan huis Marc Ceulemans

20 april 2020

Koen Van Reeth en Steven Van Crombruggen, de uitbaters van de populaire dorpsherberg De Wipschutter, missen sinds de genomen veiligheidsmaatregelen op 13 maart hun klanten, maar omgekeerd is dat ook zo. Daarom willen ze hun klanten bedienen met bier- of wijnmanden of een samengesteld pakket.

In het begin maakten Koen en Steven van de gelegenheid gebruik om kleine opknappingswerken in het café uitvoeren en hun herberg op te blinken. Maar nu deze zo goed als achter de rug zijn hebben we nood aan fysieke arbeid.

Cafébaas aan huis

‘We missen onze klanten en gaan er vanuit dat zij ook ons missen”, is de veronderstelling van Koen en Seven.Vanuit die optiek hebben ze deze actie bedacht. Als de klant niet naar de stamkroeg mag gaan, dan komt de cafébaas gewoon naar de klant! Uiteraard respecteren ze de nodige maatregelen omtrent het coronavirus. Klanten kunnen een biermand, een wijnmand of een duo-pakket bestellen.

Dit pakket wordt dan aan huis geleverd door één van de twee cafébazen in de regio Kontich en omstreken. Ze stellen zelf de pakketten samen en geven de voorkeur aan lokale bieren: Mokke bier, bieren van Vleesmeester Brewery en bieren van Duvel Moortgat. De actie is zaterdag gestart en er zijn reeds 50 manden besteld. Het is dus duidelijk dat de klanten van De Wipschutter hun cafébazen missen en ze hen een hart onder de riem willen steken.

Café Soldiair

Café De Wipschutter in Kontich mag rekenen op financiële steun van de overheid, brouwerij Moortgat liet de huurgelden van april vallen en vaste klanten steunden ons massaal met de actie ‘Café Soldiair’ van Alken Maes. Dat appreciëren de cafébazen heel erg, maar ze hebben geen inkomsten op dit moment. Dit beginnen ze stilaan te voelen, dus voor hen is het hoogtijd om actie te ondernemen! Een bierpakket kost 35 euro, een wijnpakket 35 euro en voor beiden samen 60 euro. Je kan bestellen via de Facebookpagina www.facebook.com/WIPSCHUTTER/