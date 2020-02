Uitbaters De Wipschutter willen er nog tien jaar bij doen: “Maar het café blijft Michiels kindje” Sander Bral

02 februari 2020

14u09 6 Kontich “Waanzin”, zo omschrijft Steven Van Crombruggen van café De Wipschutter de uiterste emoties van afgelopen weekend. Zaterdagmiddag nam half Kontich en omstreken afscheid van Michiel Claus, die het café mee uitbaatte vooraleer hij vorige week “Waanzin”, zo omschrijft Steven Van Crombruggen van café De Wipschutter de uiterste emoties van afgelopen weekend. Zaterdagmiddag nam half Kontich en omstreken afscheid van Michiel Claus, die het café mee uitbaatte vooraleer hij vorige week omkwam bij een fietsongeval . Dezelfde avond werd het tienjarig bestaan van Michiels café gevierd met een groot feest. “We hebben nog geen tijd gehad voor verdriet. Dat kan vanaf nu wel.”

De naaste familie en beste vrienden namen zaterdagnamiddag afscheid van Michiel in de kapel in het Altenapark, waar Michiel zomerbar BarBaar organiseerde. Een massa vrienden en kennissen konden het afscheid volgen buiten in het park, via groot scherm. Geen traditionele dienst dus, maar een feest met mooie muziek en pintjes, “zoals Michiel het zelf zou willen.”

Dezelfde avond was er een groot feest in de Magdalenazaal achter De Wipschutter om het tienjarig bestaan van het café te vieren. Dat feest was al lang gepland en was drie weken geleden, dus ruim voor het overlijden van Michiel, al uitverkocht. Op het menu stond een dj-set van nationale legende Yves De Ruyter en een verrassingsoptreden van het stevige KONKR33T.

Harde muziek

“Dat laatste was écht een verrassingsact, zelfs voor mij. Dat had Michiel nog achter ieders rug geregeld”, glimlacht Steven Van Crombruggen van De Wipschutter. “Hij had altijd al een voorliefde voor harde muziek. Tegenwoordig vooral voor gitaren, maar toen ik hem leerde kennen, als veertienjarig manneke, was hij een gabber”, lacht Steven. “Als organisator van zo’n groot feest heb je uiteraard weinig tijd om te feesten. Maar de zaal ging vanaf de eerste deejay al uit zijn dak. Daar ben ik wel blij om, dat er in deze omstandigheden toch plezier gemaakt wordt. Rond vier uur was het feest afgelopen en hebben we nog nagekaart in De Wipschutter. Het is erg laat geworden. Of vroeg?”

Vuurdoop

Op 1 januari stapte Koen Van Reeth mee in de zaak. “Hij heeft een vuurdoop gekregen om ú tegen te zeggen”, benadrukt Steven. “Ik ben erg blij dat hij er was om de boel mee draaiende te houden. Zonder hem was me dat echt niet gelukt. Daar ben ik Koen nu al eeuwig dankbaar voor. We hebben nog geen tijd gehad om verdriet te hebben. Dat kan nu wel. We zetten enkele flexi-jobbers in om het café de komende dagen open te houden.”

Want De Wipschutter sluit nooit, énkel de dag na Graspop. Die leuze van Michiel blijft in ere gehouden. “We weten nog niet wat de toekomst brengt”, besluit Steven. “Behalve dan dat De Wipschutter blijft bestaan, in de geest van Michiel. Want De Wipschutter, dat blijft zíjn kindje.”