Tuincentrum verkoopt nu al kerstbomen Marc Ceulemans

25 september 2019

17u34 3 Kontich In het Tuin- en Bloemencentrum Van Uytsel in Kontich is men al volop bezig met het uitstallen en verkopen van kerstbomen.

Hoewel de actie van sinterklaas nog niet of maar net is begonnen, is dat toch wel vrij vroeg, vinden bezoekers op sociale media. Die vragen zich dan ook af of de naalden er nog zullen aanhangen tegen de periode rond kerstmis. Maar zaakvoerder Jan Van Uytsel heeft daar toch zijn reden voor.

“Het gaat tenslotte om namaak- of kunstbomen. Ik heb er wel een tiental staan in potten, die dan ook intact blijven. De levende bomen verwacht ik op het eind van november.

Wij zijn daar nu al mee begonnen. Wij hebben een drie à vierhonderd modellen die we moeten uitpakken, open plooien en uitstallen. Dit is een immens werk. Als we daar nu niet aan beginnen, zouden we dat nooit gedaan krijgen tegen het zover is.

We hebben er trouwens al verkocht. Het gaat om mensen die nu nog veel keuze hebben en de drukte niet willen afwachten. Ook zijn er handelaars die de bomen kopen om tijdig hun etalage willen versieren” legt Jan Van Uytsel uit.