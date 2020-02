Tuincentrum Van Uytsel mogelijk jarenlang bestolen door eigen werknemer Sander Bral

27 februari 2020

14u33 3 Kontich Mogelijk jarenlang werd tuincentrum Van Uytsel in de Kontichse Pierstraat bestolen door een werknemer. De man, intussen niet meer te werk bij Van Uytsel, verkocht de gestolen spullen nadien op een markt in Tessenderlo. Het openbaar ministerie vroeg in de rechtbank tien maanden cel en achthonderd euro boete.

De verdachte werkte acht jaar lang voor het tuincentrum in Kontich. Vanaf zijn eerste werkdag was er volgens de advocaat van Van Uytsel een onverklaarbare stijging van winkeldiefstallen. In november 2018 werd gezien hoe de verdachte artikels uit de winkel nam en in zijn eigen wagen laadde. De politie werd erbij gehaald en kon de man op heterdaad betrappen.

Toen aan het licht kwam dat op de Zwarte Markt in het Limburgse Tessenderlo - geen échte zwarte markt - tuinartikelen werden verkocht met etiketten van Van Uytsel, bleek dat de verdachte wellicht al eerder had toegeslagen. De ex-werknemer bekende intussen de twee diefstallen maar het openbaar ministerie denkt dat hij wellicht nog meerdere diefstallen pleegde. Het parket vroeg tien maanden cel in de rechtbank en een boete van achthonderd euro. De verdediging gaat voor een werkstraf. Het vonnis volgt later.