Tuincentrum Van Uytsel maakt zich op voor heropening: “Handen ontsmetten aan inkom verplicht” Ben Conaerts

17 april 2020

16u24 0 Kontich Goed nieuws voor mensen met groene vingers. Het Tuincentrum Van Uytsel heropent de deuren op zaterdag 18 april om 9 uur. Bezoekers moeten wel rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen.

Nu de federale regering het licht op groen heeft gezet, beslist het Tuincentrum Van Uytsel weer de deuren te heropenen. De zaak heeft alvast de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. “Volgens de richtlijnen mogen er maximaal 300 personen de winkel tegelijkertijd bezoeken. Wij gaan dit beperken tot 150 personen”, zegt David Van Uytsel. “Vermits ons tuincentrum ongeveer 15.000 vierkante meter groot is, zou dat voldoende veilig moeten zijn. We zullen wel dagelijks evalueren of dit moet herbekeken worden.”

Verder is het gebruik van een winkelkar per persoon verplicht, mag je enkel producten aanraken die je ook zelf koopt, moet je je handen aan de inkom ontsmetten en moet je minstens anderhalve meter afstand houden van de andere klanten en het winkelpersoneel. Het tuincentrum roept ook op om zoveel mogelijk alleen te komen, je aankopen te beperken tot een duur van 30 minuten en uitsluitend met betaalkaart of contactloos te betalen.

Wie nog wat liever in zijn kot blijft, kan zijn aankopen ook doen via de webshop van Van Uytsel.