Trucker verliest controle over stuur op E19 in Kontich en kantelt Sander Bral

31 maart 2020

11u03 0 Kontich Op de E19 naar Antwerpen ter hoogte van Kontich reed een trucker dinsdagochtend de berm in. Zijn vrachtwagen kantelde en hij raakte klem te zitten in zijn cabine. De brandweer kwam hem bevrijden. De chauffeur werd gewond afgevoerd.

Ter hoogte van de af -en oprit in Kontich verloor de vrachtwagenchauffeur om een nog onduidelijke reden de controle over zijn stuur. Hij reed rechts de berm en waardoor zijn truck kantelde en op de zijkant tegen de grond ging. De bestuurder raakte gekneld en hij moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De truck moest getakeld worden. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was er verkeershinder.

Maandag deed er zich ook al een ongeval voor op de E19 in Kontich. Toen knalde een bestuurder van een personenwagen tegen een botsabsorbeerder die de huidige werken op de E19 aankondigt.