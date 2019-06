Tot 10 jaar cel voor invoer van ton heroïne BJS

28 juni 2019

16u31 0 Kontich De Antwerpse strafrechter heeft de 47-jarige Ali T. uit Iran veroordeeld tot 10 jaar cel en 40.000 euro voor zijn betrokkenheid bij de invoer van één ton heroïne. De drugs werden in mei van vorig jaar onderschept in een loods in Kontich. Ze hebben een straatwaarde van 55 miljoen euro.

Speurders van de douane controleerden op 18 mei 2018 een container met calciumcarbonaat (kalk), een industriële grondstof die vaak gebruikt wordt in de farmaceutische industrie en in de bouwsector. De container was vertrokken uit de haven van Bandar Abbas in Iran en was bestemd voor een firma aan de Kartuizersweg in Kontich.

De bewuste container werd na onregelmatigheden op de scanner van de douane onderworpen aan een grondigere fysieke controle. Zo vonden de douaniers 57 zakken van telkens ongeveer 15 kilogram heroïne. In de container zat ruim 945 kilo heroïne verstopt, een van de grootste vangsten ooit in ons land.

Twee handlangers van Ali T. kregen vier jaar cel en dertig maanden cel, alsook zwre geldboetes.