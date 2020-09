Tophockeyer Moritz Fürste naar Beerschot Werner Thys

15u39 0 Kontich Beerschot Hockey haalde stevig uit met de aankondiging van de komst van de Duitse tophockeyer Moritz Fürste. In eerste instantie moet Fürste de afwezigheid van de Argentijn Lucas Rossi in Kontich compenseren.

Moritz Fürste (35) kan een geweldig palmares voorleggen. De voormalige kapitein van de Duitse nationale hockeyploeg won met zijn land de gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 en werd met Duitsland ook wereldkampioen in 2006. In 2012 werd Fürste uitgeroepen tot wereldspeler van het jaar. Bij de club uit Kontich moet Fürste de afwezigheid van de Argentijn Lucas Rossi compenseren.

“Er zijn administratieve problemen met het verlengen van de documenten van Rossi”, zegt Alexandre De State, manager van de mannenploeg van Beerschot. “We hopen dat Rossi zo snel mogelijk weer bij de groep kan aansluiten. We doen er alles aan om oplossingen te vinden. Hoe we Fürste op het spoor kwamen ? Het is de scoutingcel van Beerschot die Fürste contacteerde. We zijn enorm fier dat we hem binnenkort mogen presenteren.”

In juni 2019 kondigde Fürste zijn hockeyafscheid aan bij zijn thuisclub Uhlenhorster UC uit Hamburg. Met de komst naar Beerschot komt de 262-voudige international dus op die beslissing terug. Of Fürste nu zaterdag in het paars-witte shirt van Beerschot te bewonderen valt in de Antwerpse derby tegen Dragons is nog niet zeker. “Een exacte datum voor zijn debuut in de Belgische competitie kunnen we nog niet zeggen”, aldus De State.

De zenuwen zullen zaterdag alleszins gespannen staan want Beerschot begon, met een nederlaag tegen Léopold en een gelijkspel tegen Antwerp, met één op zes aan de competitie. Dragons deed het met twee nederlagen nog minder goed. Omdat reeds na dertien speeldagen een eerste schifting in de competitie wordt doorgevoerd – de beste acht teams gaan dan door naar de play-offs – is puntengewin voor beide ploegen zeer belangrijk.