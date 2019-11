Toneelvereniging Willen Is Kunnen kruipt weer op de planken Ben Conaerts

27 november 2019

13u49 0 Kontich Toneelvereniging Willen Is Kunnen kruipt weer op de planken. De acteurs brengen ‘Banana Split’, een blijspel met een museumconservator, een support en een terroriste.

‘Banana Split’ speelt zich af in en rond een museum van moderne kunst, dat bedreigd wordt door sluiting wegens een gebrek aan publiek. Als het bezoek van de minister van Cultuur wordt aangekondigd, raakt de conservator in paniek. Om de indruk te wekken dat het er steeds erg druk is, moeten de suppoost en de werkster zich telkens in andere figuren verkleden. Bovendien daagt er een terroriste op die het hele plan in de war stuurt.

Ellen Bordinckx, Lien Melotte, Vera van den Wijngaert, Matthew Taeymans en Anne de Nijs zijn de acteurs van dienst, terwijl Freddy Suy de regie in goede banen leidt.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdagen 29 november en 6 december, zaterdagen 30 november en 7 december en zondag 1 december, telkens in de A-HA!-school in de Molenstraat. Tickets kosten 9 euro en zijn te bestellen via de website www.toneelwilleniskunnen.be.