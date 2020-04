Tom Vandewalle volgt zichzelf op als voorzitter van Dorpsraad ‘Waarloos Wild Veld’ Marc Ceulemans

14 april 2020

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad, die voor de maatregelen van de coronacrisis doorging, werd Tom Vandewalle opnieuw verkozen tot voorzitter-coördinator van de Dorpsraad ‘Waarloos Wild Veld’. Alle inwoners van Waarloos werden voor deze vergadering uitgenodigd. Een 70-tal waren aanwezig. Tom Vandewalle was de enige kandidaat. Hij werd verkozen onder algemeen applaus.

Guido Maes werd verkozen voor de functie van secretaris en schatbewaarder. Verder werd het actieplan van 2020 besproken. Het gaat om een proper Waarloos, een openluchtfilm en de renovatie van de kerk en het kerkhof.

Aan de aanwezige schepenen Willem Wevers (N-VA) en Karel Van Elshocht (Open Vld) kregen een aantal vragen te beantwoorden over: verkeer en mobiliteit, plantbakken in de Ferdinand Maesstraat, het bruggetje in het Hessepoelbos, de speeltuin achter de kinderopvang ’t Wisterke en het RUP achter de kerk. De vragen werden door de schepenen hoopvol beantwoord.