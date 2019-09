Toelichting over restauratie Oud Gemeentehuis Marc Ceulemans

11 september 2019

17u37 0

Ben je benieuwd naar de geschiedenis en vooral naar de toekomst van het oud gemeentehuis?

Op donderdag 26 september om 20 uur geven het gemeentebestuur en de erfgoedraad toelichting in het gebouw over wat er verborgen zit achter de muren van het oud gemeentehuis en hoe het gebouw weer in zijn oorspronkelijk glorie zal hersteld worden. Via foto’s krijgt je een beeld van de mogelijkheden van het gebouw. Je krijgt die avond ook de kans om een vergadering van de erfgoedraad bij de wonen.

Misschien krijg je de smaak wel te pakken en kom voor bepaalde onderwerpen mee vergaderen als deskundige of geïnteresseerde. Zo kan je ook de werking van de erfgoedraad beter leren kennen.



Voor meer info kan je mailen naar erfgoedraad@kontich.be of bellen naar het nummer 03/450.78.39.