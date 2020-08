Tijdschrift heemkundige kring volledig gewijd aan epidemieën in Kontich en omstreken Marc Ceulemans

05 augustus 2020

13u41 0 Kontich De nieuwe uitgave van Reineringen, het tijdschrift van de Koninklijke Kring voor Heemkunde van Kontich, is volledig gewijd aan de pandemieën en epidemieën waarmee het dorp en omstreken door de eeuwen heen te kampen kregen.

Frank Hellemans, auteur van het stuk in ‘Reineringen’, raadpleegde tal van historische bronnen. Zo is er een hoofdstuk gewijd aan de middeleeuwse ‘expertise en verzorging’, waarbij de functie van de Reepkenskapel en pesthuisjes in Kontich en de Lazernij in Rumst wordt uitgelegd.

Ook hoofdstukken over pestheiligen, remedies en ex-voto’s (bedankingen) en een ‘epidemiologisch zakwoordenboekje’, waarin de meest besmettelijke en dodelijke ziektes op een rij worden gezet, komen aan bod. De artikelen in het tijdschrift zijn uitvoerig geïllustreerd met vaak unieke historische foto’s en prenten uit eigen collectie.



Deze extra editie van Reineringen is uitzonderlijk tegen vijf euro te verkrijgen in Het Bazarke, Kapelstraat 13-15 in Kontich-Kazerne, in de Standaard Boekhandel, Mechselsteenweg 29 Kontich en bij Boekjes en Zo, Edegemsesteenweg 108 Kontich. In Waarloos ligt het in krantenwinkel Letters & Co, Ferdinand Maesstraat 50.