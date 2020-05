Textielophaling van 4 mei gaat niet door Ben Conaerts

01 mei 2020

15u56 0 Kontich De textielophaling huis aan huis van kringloopwinkel Opnieuw & Co die voorzien was voor maandag 4 mei, gaat niet door.

Opnieuw & Co zorgt voor het lokaal hergebruik van textiel en realiseert daarbij sociale tewerkstelling. Maar nu de winkels noodgedwongen dicht blijven, wordt de ophaling van het textiel tijdelijk geschorst. Opnieuw & Co roept dan ook om je kleding nog even bij te houden en even geduld te hebben met de schenking.