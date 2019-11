Tejatergroep Black Out kruipt weer op de planken Ben Conaerts

13 november 2019

16u27 0 Kontich Tejatergroep Black-Out kruipt opnieuw op de planken voor de komedie ‘Nonnen op uitbrekerspad’.

‘Nonnen op uitbrekerspad’ is een vertaling van de komedie ‘Non-stop’ van Noel Piercy. Het verhaal speelt zich af in het Klooster van de Bekeerlingen, waar meisjes worden opgevangen die een verkeerd pad zijn opgegaan en die ten einde raad steun zoeken. Wanneer er dan een inbreker en een verliefde bisschop een bezoekje brengen aan het klooster, gaan de poppen aan het dansen.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdagen 15 en 22 november en op zaterdagen 16 en 23 november, telkens om 20 uur in zaal De Vleugel. Op zondag 17 november is er een namiddagvoorstelling om 14 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via de website www.tejatergroep-blackout.be.