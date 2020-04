Sociale kruidenier De Kompagnie heropent de deuren Ben Conaerts

18u18 0 Kontich De sociale kruidenier De Kompagnie heeft donderdag weer de deuren heropend. Alle klanten moeten natuurlijk wel de regels rond ‘social distancing’ respecteren. “Zeker in deze tijden is deze winkel een noodzaak”, zegt schepen Cindy Vanbaeden (N-VA).

De heropening van de sociale kruidenier De Kompagnie donderdag was meteen een succes. Meer dan veertig klanten kwamen langs, zowel uit Kontich als uit Edegem. Beide gemeenten hebben een partnerschap afgesloten waarin zij op een complementaire wijze ondersteuning geven aan de vrijwilligers die wekelijks de sociale kruidenier in Kontich runnen.

Kontichs schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA) juicht de heropening toe: “Als gevolg van de coronacrisis zijn er heel wat gezinnen die het financieel moeilijk krijgen. We zijn dan ook blij dat onze sociale kruidenier zich opnieuw heeft kunnen reorganiseren.”

Voedselpakketten

De gemeente Kontich levert bovendien extra inspanningen om ook vanuit Kontich wekelijks voedselpakketten te kunnen verdelen. In Edegem gaat de voedselbedeling intussen ook gewoon door. “Ik ben bijzonder verheugd dat we door de krachten te bundelen meer mensen kunnen helpen doorheen deze moeilijke crisis. We bieden nu in onze beide gemeentes een ondersteuning met voedselpakketten aan én met een doorverwijzing naar de Sociale Kruidenier”, zegt Edegems schepen voor Sociale Zaken Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA).