Sint wordt op 30 november verwacht Marc Ceulemans

14 november 2019

De Sint en zijn knechten zijn ingegaan op de uitnodiging van de handelsvereniging VANK en het lokaal bestuur om op 30 november een bezoek te brengen aan Kontich en Waarloos.

Om 10 uur worden de Sint en zijn gezelschap met een oldtimer verwacht in Waarloos. In de bibliotheek kunnen de kinderen hem begroeten. Dit bezoek zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Vervolgens is het beurt Kontich-Kazerne waar de Sint en zijn helpers te gast zijn bij Supermarkt Nagels in de Kapelstraat. Vanaf 11.30 uur worden de kids verwelkomd door de Sint en zijn zwarte pieten. Het bezoek in de Supermarkt duurt ongeveer 1 uur.

Om 14 uur rijdt het gezelschap in de richting van Kontich–Centrum. Sinterklaas zal er aandacht schenken aan de kinderen die hem tijdens de rit staan op te wachten. De weg die wordt gevolgd is de Mechelsesteenweg, Drabstraat, Kongostraat, Rubensstraat en via de Molenstraat, richting kerk. Via de Expresweg en de Villermontstraat wordt het Oud-gemeentehuis als eindbestemming bereikt.

Daar zullen de ‘Heilige Man’ en zijn gevolg een warme ontvangst krijgen van de burgemeester, schepenen en ongeduldige wachtende kinderen. Vanaf 15.15 uur worden kids met of zonder ouders verwacht voor een troonbezoek in de raadzaal van het gemeentehuis, op de eerste verdieping. Het nemen van foto’s is mogelijk.