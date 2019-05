Sint–Ritakerk in Kontich heeft milieuvriendelijke offertafel Marc Ceulemans

21 mei 2019

12u00 0 Kontich Net als in de basiliek van Scherpenheuvel beschikt de Sint–Ritakerk nu over een roet- en rookvrije en milieuvriendelijke offertafel. Voor de provincie Antwerpen is dit een primeur. Op woensdag 22 mei wordt de feestdag van de Heilige Rita gevierd. Er komen nog steeds veel bedevaarders naar Kontich om de Heilige Rita te vereren.

De heilige Rita staat bekend als patrones van de hopeloze gevallen. Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken. In de hal van de kerk hangen de muren helemaal vol met foto’s van gelovigen om de heilige Rita te danken voor haar verleende gunsten.

“Door de roet- en rookvrije, milieuvriendelijke en veilige offertafel is het mogelijk om vooraan in de kerk, naast het Ritabeeld kaarsen te laten branden”, zegt Luc Hellemans van de parochie.

“Het systeem bestaat uit 3 glazen per kaars, de kaars wordt in het binnenste glas geplaatst, dat onderaan open is Tijdens het branden wordt de kaars volledig vloeibaar en hierdoor valt de lont naar beneden en dooft onmiddellijk. Het kaarsenvet druipt in een bak met water die zich in de binnenkant van de tafel bevindt. De overgebleven was wordt ingezameld en gerecycleerd. Ook Scherpenheuvel heeft onlangs zo’n tafels in gebruik genomen”, weet Luc Hellemans. Meer info op www.sintritakontich.be.