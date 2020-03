Sint-Ritacollege moedigt met geestig filmpje leerlingen aan om 10.000 kilometer te lopen Ben Conaerts

26 maart 2020

14u15 0 Kontich Hoe jongeren zichzelf in coronatijden moeten bezighouden? Door te sporten natuurlijk. Dat is althans de boodschap die het Sint-Ritacollege wil uitdragen met een Hoe jongeren zichzelf in coronatijden moeten bezighouden? Door te sporten natuurlijk. Dat is althans de boodschap die het Sint-Ritacollege wil uitdragen met een geestig filmpje . De school moedigt haar leerlingen aan om samen 10.000 kilometer bij elkaar te lopen.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ziet het leven van de scholieren er plots helemaal anders uit. Voor velen is het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding en daar wil het Sint-Ritacollege hen bij inspireren. De leerkrachten van de school moedigen met een grappig filmpje hun leerlingen aan om te gaan lopen. Weliswaar mét respect voor de coronaregels: met voldoende afstand van anderen en in het gezelschap van maximaal één vriend of vriendin.

Het doel is niet min: de leerkrachten hopen dat de leerlingen tegen het einde van het coronatijdperk 10.000 kilometer bij elkaar hebben gelopen. “Al laten we ook alle andere sportactiviteiten toe”, klinkt het. “Je mag dus bijvoorbeeld ook gaan wandelen. Het belangrijkste is dat je actief blijft. Op die manier voel je je beter in je vel en kan je achteraf met een fris hoofd terug naar school komen. En als we die 10.000 kilometer halen, mogen de leerlingen zich aan een feest verwachten.”

Wie een aantal kilometer heeft gelopen, kan dat bijhouden via de app Strava. Het Sint-Ritacollege is daar terug te vinden onder de naam ‘Sint-Rita Blijft Gaan’.