Sint-Jozefinstituut zoekt kraanvogels Ben Conaerts

26 mei 2020

16u10 0 Kontich Het Sint-Jozefinstituut roept iedereen op om kraanvogels te vouwen, als symbool voor verbondenheid. Met creaties wil de school mooie slingers maken.

“Kraanvogels vouwen is een traditie in Japan die symbool staat voor verbondenheid en vredevol samenleven”, klinkt het. “Deze speciale tijd waar we onze vrienden en familie moeten missen, roept op tot verbondenheid, solidariteit, steun en hoop. Graag willen we met heel de school een symbool van verbondenheid creëren.”

Wie zelf ook een aantal kraanvogels wil vouwen, vindt een handleiding op YouTube. Belangrijk is dat je begint met een blad papier dat een vierkante vorm heeft. Als je klaar bent, mag je de kraanvogels deponeren in de doos op het leerlingenonthaal van de school. Vervolgens zullen van al die creaties mooie slingers worden gemaakt.