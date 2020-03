Sint-Jozefinstituut pakt uit met nieuwe methode om eerstejaars leerlingen hun talenten te laten ontdekken Marc Ceulemans

08 maart 2020

12u59 9

De school haalt hiermee een primeur binnen. Meer en meer andere scholen lijken deze methode te kopiëren. Directeur Doucha Volckaert van de eerste graad had het originele idee om zijn leerlingen van verschillende vakken te laten ‘proeven’ zodat zij hun eigen talent zouden ontdekken…

Binnen het vakkenpakket maakten zij ruimte vrij voor een spiksplinternieuw vak: TALENT ontdekken…Op deze manier kunnen de leerlingen nu kennismaken met ‘Economie & Organisatie’, ‘Maatschappij & welzijn’, ‘Kunst & Creatie’ en ‘Moderne talen & Wetenschappen’.

Het doel is de interesses van de leerlingen te achterhalen, hun talent te (laten) ontdekken… Tijdens deze lessen proberen de leerkrachten een duidelijk beeld van het domein te schetsen zodat de leerlingen goede keuzes kunnen maken voor hun verdere schoolloopbaan.

Zowel leerlingen als leerkrachten zijn enthousiast. De leerlingen zijn elke keer ‘benieuwd’ naar het nieuwe vak en de afwisseling vinden ze fijn.Aan het einde van het talentvak kunnen de leerlingen goed inschatten of dit iets voor hen is. Doel bereikt dus!

Britt, Leerkracht Talent–Economie en organisatie: “Als leerkracht zie je de diverse interesses echt door elkaar: in een klas zitten economen, wetenschappers, taalkundigen ... door elkaar, maar dat is geen enkel probleem. Elke leerling staat open voor het nieuwe vak en doet zijn best. Naarmate de lessenreeks vordert, haal je er gemakkelijk de ‘geïnteresseerden’ uit zodat wij hen ook een gepast advies kunnen geven, wat ook belangrijk is.”

“De leerlingen zijn enorm enthousiast. Ze proeven van verschillende vakken en kunnen zo kiezen wat hen echt ligt. Zo kunnen ze vanaf het tweede jaar groeien in hun keuze…”, ondervindt Annelies, leerkracht Talent en Moderne talen.

“Ik vind het super leuk! Ik leerde al Engels en ontdekte Duits. Super! “Ik wist niet wat economie was, nu is het mij duidelijk. Ik denk dat ik dit volgend jaar ga kiezen… “

“ Ik volg enkele vakken in een andere taal, dat heet : ‘Content and Language Integrated Learning of kortweg CLIL, en het lukt heel goed. Ik volg Godsdienst in het Frans! Ik ben fier op mezelf!”, zijn de reacties van enkele enthousiaste leerlingen.