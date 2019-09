Sint-Jozefinstituut organiseert wielertochten voor een liefdadigheidsproject in Peru Marc Ceulemans

03 september 2019

In het Sint-Jozefinstituut staan er dit jaar weer een aantal bijzondere activiteiten op het programma. Van de meeste ervan gaat de opbrengst naar een goed doel.

Zo is er zaterdag 21 september ‘Cycling for Peru’. Dit is een gevarieerde wielertocht van 50 of 100 km en een familietocht. Vertrek aan de school voor de wielertochten tussen 8.30 en 9.30 uur. De familiefietstocht vertrekt eveneens aan de school, Gemeenteplein 8, tussen 9.30 en 10.30 uur. Inschrijven dient te gebeuren voor 10 september via cyclingforperu@sji.be. Het inschrijvingsgeld voor een volwassene bedraagt 10 euro en voor een kind van -12 jaar 5 euro.

Drie gemotiveerde leerkrachten en 9 enthousiaste leerlingen uit het vierde en vijfde jaar zetten zich in voor de organisatie van dit project, dat ‘Oye Lena’ wordt genoemd. Het betreft een onderwijsproject in Curahuasi, Peru. Het biedt onderwijs en een warme maaltijd aan voor ongeveer 25 kleuters en kinderen met een beperking. Het project heeft enkele vaste Peruaanse werknemers zoals, een kokkin, chauffeur en leerkracht en draait op veel vrijwilligerswerk. Meer info vind je op https://oyelena.wordpress.com.

Het is de bedoeling van de school om voldoende geld bijeen te krijgen om een polyvalente zaal te kunnen bouwen.

In februari gaat er een team van de school ter plaatse voor een inleefreis.