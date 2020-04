Sint-Jozefinstituut ontvangt meer dan dertig laptops voor leerlingen: “We zijn ontzettend dankbaar” Ben Conaerts

27 april 2020

15u37 0 Kontich Het Sint-Jozefinstituut in Kontich heeft de voorbije dagen meer dan dertig laptops mogen ontvangen. Daarmee kunnen ook leerlingen die zelf geen laptop hadden thuis, verder met hun schoolwerk.

Afstandsonderwijs volgen is niet voor elke leerling zo vanzelfsprekend. Het Sint-Jozefinstituut deed een uitgebreide bevraging bij al de leerlingen en hun ouders en stelde vast dat sommige gezinnen geen laptop, desktop of tablet hebben. Maar na een warme oproep op de sociale media werden voor deze leerlingen alsnog een oplossing gevonden. De school mocht de afgelopen dagen meer dan dertig laptops in ontvangst nemen die door de studenten kunnen worden gebruikt.

“We kregen 22 splinternieuwe laptops van Maarten Bovée van het bedrijf Aspex, de vader van twee van onze leerlingen. Hij sprak zijn netwerk aan, wierf fondsen en kon ons zo aan deze laptops helpen. Van het gemeentebestuur ontvingen nog eens vijf leerlingen een laptop en de firma Realdolmen schonk ons nog eens vijf tweedehandse laptops. Ten slotte zijn er een aantal collega’s, buren, oud-leerlingen en vrienden die ons uit de nood helpen. Dankzij al deze mensen kan elke leerling binnenkort goed verder met zijn schoolwerk. We zijn hen dan ook ontzettend dankbaar”, zegt directeur Wouter Van Looy.