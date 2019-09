Sint-Jozefinstituut Kontich participeert in een Antwerps project rond tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers Marc Ceulemans

26 september 2019

12u00 0

Vijftien anderstalige nieuwkomers ontvingen in het Antwerpse Havenhuis hun attest als professioneel schoonmaker. Dit project is één van de initiatieven die stad Antwerpen financieel steunt om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. Een van hen is José uit Venezuela, die 18 maanden in België verblijft.

Professioneel schoonmaker is al ruim vijftien jaar een knelpuntberoep en ook in Antwerpen is de vraag bijzonder groot. Dit voorjaar lanceerde OCS vzw een oproep om anderstalige nieuwkomers een tewerkstelling of werkervaring als professioneel schoonmaker aan te bieden na een gespecialiseerd opleidingstraject. Eén van de instellingen die hieraan meewerkte, is het Sint-Jozefinstituut uit Kontich.

Karin van Alphen van het Sint-Jozefinstituut geeft de opleiding. De cursisten gingen tijdens hun opleiding twee keer twee weken ‘werkplekleren’.

Het Sint-Jozefinstituut leende zich prima voor het onderhoud van verschillende werkomgevingen zoals klaslokalen, sanitair, leskeukens, naaiateliers en zo meer.Zij leerden er werken met machines voor grote oppervlakten zoals gangen en een sporthal.

Na de opleiding kwam José Fereira in de school terecht voor een 14-daagse stage en kon hij aansluitend een interim opdracht tot einde september opnemen. José uit Venezuela, is zeer tevreden; “Ik verblijf anderhalf jaar in België. Ik woon in Antwerpen. Buiten de uren die ik doorbreng op het Sint-Jozef Instituut volg ik nog Nederlands maar het is ook belangrijk om goed naar anderen te luisteren zodat ik heel wat opsteek terwijl ik aan het werk ben.”

“Deze cursus is wel succesvol maar ook intensief en persoonlijk. Het is echter jammer dat enkele bedrijven, die zich eerder hadden geëngageerd om mee in het project te stappen, vroegtijdig hebben afgehaakt. Dat ondermijnt het positieve van dergelijke projecten. Op deze manier krijgen we weer kwetsbare mensen aan het werk krijgen. Deze diploma-uitreiking komt op het juiste moment want we zitten in de internationale week van de werkgelegenheid”, zegt Antwerps Schepen Claude Marinower (Open Vld).