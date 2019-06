Sint-Jansplein wordt omgedoopt tot ‘Speeljansplein’ Marc Ceulemans

26 juni 2019

18u06 0

Na Kontich–Kermis op zondag 9 juli wordt het Sint– Jansplein, midden het centrum, symbolisch omgedoopt tot ‘Speeljansplein’. Een deel van het plein wordt voorbehouden als speel- en verblijfsruimte voor kinderen.

“De voorbije jaren was dit al het geval, maar toen werd het centrale deel van het plein afgebakend. Deze zomer zal een stuk van het plein dat aansluit bij de bibliotheek en de vroegere herberg De Ploeg, afgezet worden”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA).

“Na de kermis zullen de beschilderde betonblokken zo geplaatst worden, dat auto’s niet meer kunnen parkeren op een deel van het plein, aansluitend bij de bibliotheek. Vanaf 15 juli gaat het ‘Speeljansplein’ definitief van start. Om het initiatief te promoten zal er gedurende een week een heus speelfort geplaatst worden, waar kinderen zich kunnen op uitleven. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat er altijd enkele reuzespelen beschikbaar zijn om mee te spelen”, belooft Wevers.

Volgens Wevers wil het gemeentebestuur tijdens de zomervakantie extra speelruimte creëren in het dicht bebouwde centrum.

“Tijdens de zomermaanden is de parkeerdruk in het centrum veel minder groot dan daarbuiten, dus dat schept kansen” meent Willem Wevers.

“En die kansen moeten we grijpen, in afwachting van een structurele oplossing voor de parkeerproblematiek, waar we volop aan werken. Als we die oplossing gerealiseerd hebben, kan er onder meer van het Sint-Jansplein een aangename verblijfplaats gemaakt worden, elke dag van het jaar.”

Bewoners die ideeën hebben over wat ze graag zouden zien gebeuren op het Speeljansplein, mogen altijd contact opnemen met de jeugddienst via jeugd@kontich.be