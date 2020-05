Seniorenlokaal De Arend nu zichtbaarder in het straatbeeld Marc Ceulemans

17 mei 2020

09u22 0

De gemeente gaf de afgelopen dagen de gevel van ‘De Arend’ in de Magdalenastraat, een nieuwe look. De Arend is de ontmoetingsplaats van de senioren in Kontich en krijgt dagelijks heel wat senioren over de vloer.

“De gevelreclame was dringend aan vernieuwing toe, waardoor er geen duidelijke aanwijzing was naar het seniorenlokaal. De nieuwe banner en de lichtreclame maken het trefpunt prominent aanwezig in het straatbeeld”, geeft schepen Luc Abrams (Open Vld) voor Senioren aan.

Lode Conings, voorzitter van de Seniorenraad, is het daar volledig mee eens en is schepen Abrams en het lokaal bestuur daar dankbaar voor.

“Het vormt zeker een stap in de bredere bekendmaking van dit seniorentrefpunt, dat trouwens volledig door vrijwilligers gerund wordt”, aldus Lode Conings. Het initiatief is een onderdeel van het seniorenbeleidsplan dat aan de gemeenteraad van mei wordt voorgelegd. In het najaar zullen alle senioren hierover geïnformeerd worden via een nieuw halfjaarlijks seniorenmagazine.