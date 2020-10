Schoolvervoer gemeentelijke A-HA!-school afgeschaft: CD&V stelt alternatieven voor Marc Ceulemans

02 oktober 2020

11u49 0

Het schoolvervoer voor de leerlingen van de gemeentelijke A-Ha!-school is gestopt. “Een grote troef voor de school verdwijnt hiermee”, stelt CD&V-raadslid Luc Blommaerts. Hij begrijpt dat de leerkrachten dit niet meer kunnen doen. “Hun opdrachten zijn toegenomen.” Ook burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) toont hiervoor begrip.

CD&V vindt dat het schepencollege (N-VA-Open Vld) naar alternatieven moet zoeken, ook al vanuit het mobiliteits- en ecologisch standpunt.

“Men zou vrijwilligers kunnen zoeken zoals gepensioneerden, mensen van de Minder Mobiele Centrale, samenwerken met organisaties zoals VAB,… Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts van N-VA doet dit toch ook voor het Buitengewoon Onderwijs”, argumenteert Luc Blommaerts.

“Liever geld gebruiken voor de werking van de school”



“We hebben alternatieven maar ook de nadelen van ons busvervoer bekeken. Er maakten niet zoveel kinderen van gebruik van het busvervoer. We willen liever het geld extra steken in de werking van de A-HA!-school waar dan alle kinderen van kunnen genieten. Sommige kinderen zaten ook een uur op de bus wat eigenlijk heel lang is om op hun buurtschool te geraken. Ik wil nog meegeven dat zowel het oudercomité, het personeel én de schoolraad ook achter dit voorstel staan”, aldus burgemeester Seldeslachts.