Schepencollege zoekt uitbater voor zomerbar Marc Ceulemans

03 januari 2020

12u22 0

Het schepencollege is op zoek naar een geschikte en gemotiveerde uitbater van een zomerbar op het complex van het Cultuurhuis Altena aan de Antwerpsesteenweg 79.

De periode van de zomerbar loopt van 28 juni tot 30 augustus 2020. De kandidaten krijgen op maandag 20 januari om 14 uur de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor de uitbating ervan. Dan kunnen zij de ruimten en locatie bekijken tijdens een infosessie en een plaatsbezoek.

De plek ligt in de schaduw van de historische kapel en aan de rand van de parkvijver.

Tot vrijdag 7 februari hebben ze de tijd om hun voorstel in te dienen bij het lokaal bestuur. Geïnteresseerden kunnen de concessiedocumenten en bijkomende info opvragen of inschrijven voor het infomoment met bezichtiging van de locatie via uitwinkel@kontich.be of via telefoon 03/450.78.32.