Schepencollege geeft negatief advies voor tankstation voor trucks in Waarloos Marc Ceulemans

30 december 2019

15u54 0 Kontich Het schepencollege van Kontich heeft een negatief advies gegeven voor de plannen van NV Jost, dat een tankstation voor trucks wil bouwen aan de Mouterij in Waarloos. Tijdens een infovergadering was eerder al gebleken dat ook de buurtbewoners niet opgezet waren met de komst van het tankstation.

Een eerste aanvraag in het voorjaar voor een vergunning werd door de gemeenteraad geblokkeerd. Het openbaar domein moest aangepast worden, waarvoor de gemeente bevoegd was. Voor de tweede aanvraag werd de bevoegdheid van de gemeente omzeild, door de inname van het openbaar domein uit het plan weg te laten. De provincie is nu bevoegd om al dan niet een vergunning te verlenen. De gemeente moet nu nog enkel advies geven.

Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) is ook van de nieuwe aanvraag absoluut geen voorstander. “Als je kijkt naar de inplanting van het tankstation, moet je geen helderziende zijn om te beseffen dat dit verkeersproblemen zal opleveren. De vrachtwagens zullen, zowel op het kruispunt van de Michel Geysemansstraat met de Mouterij als dat met de N1, voor problemen zorgen met de doorstroming én de verkeersveiligheid. En dat zonder dat er enige meerwaarde gecreëerd wordt voor Waarloos zelf. Waarloos zou enkel de lasten dragen, zonder van de lusten te kunnen genieten”, voorspelt schepen Wevers.

Ook schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) adviseert negatief. “Kmo-zones die niet grenzen aan woongebied zijn beter geschikt voor dergelijke activiteiten. Het tanken van LNG veroorzaakt immers veel meer lawaai dan een gewone tankbeurt. En we willen ook vermijden dat bewoners zich onveilig voelen in hun eigen woning, door de aanwezigheid van gigantische gastanks”, meent schepen Van Elhocht.

Mocht de bestendige deputatie toch besluiten om een vergunning af te leveren, zal het schepencollege als voorwaarde vragen om het aantal tankende vrachtwagens te beperken tot maximaal 40 per dag en dat gekoppeld aan een registratiesysteem. Daarnaast wordt er ook gevraagd dat er niet getankt mag worden tussen 22 en 6 uur, om de omwonenden een degelijke nachtrust te gunnen.