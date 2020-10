Schepen Willem Wevers (N-VA) volgt Bert Verbessem (CD&V) op in de politieraad: “De wil van de kiezer wordt niet gerespecteerd”, vindt CD&V. Marc Ceulemans

08 oktober 2020

12u04

Na het ontslag van gemeenteraadslid Bert Verbessem (CD&V), die ook lid was van de politieraad van de politiezone Hekla, moest er ook een nieuw politieraadslid gekozen worden. De stemming verliep geheim. Volgens de CD&V was het logisch dat het opnieuw iemand van haar partij was. “Want de samenstelling is volgens de verhoudingen in de gemeenteraad, dus volgens wat de kiezer beslist heeft. Als wij dat zouden doen, zou de meerderheid spreken van politieke spelletjes!”, reageert CD&V-raadslid Luc Blommaerts.

Bij de CD&V reageerde men verbijsterd dat ook schepen Willem Wevers vanuit de meerderheid werd voorgedragen. Willem Wevers kreeg de meeste stemmen achter zijn naam.

“Er is niets ondemocratisch gebeurd. De wet werd volledig gevolgd. Wij hebben hierover ook advies gevraagd aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ook zij hebben ons gezegd dat dit de voorgeschreven procedure is. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor mij. Omdat de stemming geheim is, weet ik niet wie er voor mij heeft gestemd. Wel is zeker dat ik meer stemmen behaalde dan dat er leden van de meerderheid aanwezig waren…”, zegt Willem Wevers



“De CD&V lijkt er van uit te gaan dat als de gemeenteraad je voordraagt als politieraadslid, je als CD&V’er in de politieraadslid gaat zetelen. Terwijl je daar eigenlijk zou moeten zitten als vertegenwoordiger van de gemeenteraad van jouw gemeente. En dat is wat ik ga doen”, aldus Willem Wevers nog.