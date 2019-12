Schepen Vanbaeden: “Woonsubsidie wordt in Kontich nuttig besteed” Marc Ceulemans

23 december 2019

10u43 6

“De subsidie van 944.862,54 euro die Vlaams Minister van wonen Matthias Diependaele (N-VA) vrijmaakte om het lokaal woonbeleid in Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint en Hove te ondersteunen, zullen wij in de gemeente Kontich alvast nuttig kunnen besteden”, verzekert schepen voor Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA).

“Algemeen hebben wij verschillende acties uitgeschreven in het meer inzetten op betaalbaar en duurzaam wonen in eigen streek. Verder zorgen wij voor subsidies voor toegankelijkheidsaanpassingen, realiseren een sociaal woon- en gemeenschapsproject in het klooster van Kontich-Kazerne.”



“Er is een grote nood om het aanbod betaalbare woningen te verhogen, alsook zal het systeem van de conformiteitsattesten op punt gezet worden met als doel het bewaken van de kwaliteit van oudere woningen op de huurmarkt. Bovendien is het onze ambitie om acties te onderzoeken waardoor jongere Kontichnaren gestimuleerd worden om in Kontich - Waarloos te blijven wonen”, aldus schepen Vanbaeden.