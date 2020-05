Schepen van Lokale economie roept de bewoners op om lokaal te kopen en organiseert hiervoor een spaarkaartactie Marc Ceulemans

08 mei 2020

“Ook in onze gemeente zijn de voorbije twee maanden een helse periode geweest met zware verliezen voor vele handelaars. Het schepencollege nam reeds de beslissing om een Corona-noodfonds op te richten. Als alle winkels én horecazaken terug open zijn, zullen we in onze gemeente ook een spaarkaartenactie ‘WINKEL HIER’ organiseren.”

“Voor elk gezin in Kontich zullen 2 spaarkaarten te vinden zijn in het gemeentelijk infoblad”, zegt schepen Marleen Van den Eynde (N-VA).

De actie loopt van 1 juli tot 15 september. Alle handelaars en marktkramers van de wekelijkse markt in Kontich mogen hun spontaan al aanmelden via bedrijven@kontich.be.

Ook tijdens de eindejaarsperiode wordt er nog een tombola met mooie prijzen georganiseerd. Beide acties staan in het teken van de lokale cadeaubon, de zogenaamde Kontichbon. Schepen Van den Eynde hoopt dat er veel zelfstandigen aan deze actie zullen deelnemen.