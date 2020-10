Schepen van Dierenwelzijn motiveert eigenaars om hun poes(jes) te laten steriliseren Marc Ceulemans

04 oktober 2020

12u26 0

Schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA) steunt voluit het standpunt van GAGIA. Die sensibiliseert de eigenaars van katten om hun troeteldier te laten sensibiliseren.

Tijdens het kermisweekeinde was de Karmobiel van GAGIA prominent aanwezig in het centrum van Kontich.

“Wanneer je je huisdier graag ziet, zou je het moeten laten steriliseren”, stelt schepen Van den Eynde. Zowel GAIA als de schepen willen de wildgroei van zwerfkatten zoveel mogelijk beperken.

Je kan het probleem van zwerfkatten trouwens nog steeds melden via dierenwelzijn@kontich.be

Ook vrijwilligers voor het zwerfkattenproject blijven meer dan welkom!