Schepen Van den Eynde: “De toekomst van De Ploeg biedt verschillende mogelijkheden.” Marc Ceulemans

12 februari 2020

“Het gemeentebestuur heeft gekozen om eerst even de markt te verkennen, of er interesse is in de ploeg. Indien er interesse is in een handelspand, meer gespecificeerd uit de horeca, kan dit ook een toffe ontmoetingsplaats zijn in ons dorp.”

Hiermee reageert schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA) op het voorstel van Dorpslijst Sander. Die wil van De Ploeg een unieke ontmoetingsplaats maken in het centrum van Kontich.

“Ook bekijken we de piste of er een combinatie van uitbreiding kan zijn in de toekomst, voor de vrijetijdsdienst en de bib. Alleen moeten we er ons van bewust zijn, dat aan het gebouw toch wat kosten verbonden zijn, om dit publiek toegankelijk te maken. Voorlopig hebben we in ons meerjarenplan hiervoor geen budget voorzien. Maar alles is nog mogelijk en na deze oproep zullen we met het gemeentebestuur hier een knoop in doorhakken”, merkt schepen Van den Eynde op.