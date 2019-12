Schaatspiste spectaculair geopend Marc Ceulemans

08 december 2019

Met heel wat spectaculaire acts en de huldiging van de sponsors, waaronder deze krant, werd de schaatspiste voor de genodigden feestelijk geopend. Kinderen van de genodigden mochten als eersten de schaatspiste met succes uitproberen.

Schepen Van Sport Luc Abrams (Open Vld) bezieler van de piste, is trots dat hij één van zijn verkiezingsbeloften is kunnen nakomen: de schaatspiste op het Gemeenteplein na zes jaar opnieuw naar het gemeentepark te brengen. De reacties waren heel positief. “Belofte maakt schuld”, zei Luc Abrams in zijn openingstoespraak.

“Naast de goede sfeer en gezelligheid, zijn er tegenover de voorbije jaren 60 parkeerplaatsen meer voor de middenstanders. Voor hen is dat één van de belangrijkste periodes van het jaar. Het openbaar vervoer kan zijn normaal traject blijven volgen, wat heel belangrijk is voor scholieren en senioren. In het park is het veel veiliger, zeker voor kleine kinderen”, somde schepen Abrams een greep uit de voordelen op.

Ook de samenwerking met de sportclubs werd behouden en zelfs bijgestuurd. KFC Kontich, Wielerclub Steeds Vooraan en Kontich Basket verzorgden de receptie en de catering, die nu verwarmd en afgesloten is.

Leugens verspreid

Over de kostprijs zijn er volgens de schepen leugens verspreid. “De meer-kost om de ijspiste terug in het gemeentepark te plaatsen is ongeveer 1500€ omdat er in het park een hoogteverschil moet weggewerkt worden. Deze editie kost 78.000 euro.

De factuur vorige editie was inderdaad minder omdat er niet alle kosten in opgenomen waren in tegenstelling tot dit jaar. Onze sponsors zorgden voor 40.000 euro of 3 keer meer dan de vorige editie. Wij rekenen op 12.000 schaatsers aan gemiddeld 3 euro, wat ongeveer neerkomt op 36.000 euro. Dat maakt dat de belastingbetaler amper een kleinigheid zal moeten bijdragen”, verzekerde de schepen. Een wel gemene dank van Luc Abrams ging naar de sponsors, de medewerkers voor of achter de schermen en alle anderen vrijwilligers die hun steentje op één of andere manier hebben bijdragen.