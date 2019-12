Sammy Mahdi, gastspreker op nieuwjaarsreceptie van CD&V Marc Ceulemans

24 december 2019

15u41 0

Op zondag 12 januari 2020 vanaf 11 uur, houdt de plaatselijke CD&V-afdeling van Kontich-Waarloos haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het evenement vindt plaats in zaal Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95 Waarloos. Alle inwoners van Kontich-en Waarloos zijn welkom. Gastspreker is Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V. Bij het ruime publiek verwierf Sammy bekendheid als deelnemer aan ‘De slimste Mens in 2017.