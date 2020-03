Samana-Waarloos organiseert pannenkoekenslag voor goede doelen Marc Ceulemans

06 maart 2020

Voor lekkere pannenkoeken of een ijscrème kan je zondag 8 maart van 14 tot 17 uur terecht in het Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95 Waarloos. De leden van Samana zullen je op je wenken bedienen. Met projecten en activiteiten wil Samana de levenskwaliteit van personen met een chronische ziekte verbeteren.



De opbrengst van het initiatief is voorzien voor uitstappen, etentjes en een klein geschenk met Sinterklaas, Pasen en Kerstmis voor deze zieke mensen.